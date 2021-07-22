Рубль признали одной из самых недооцененных валют по "индексу бигмака"

Эксперты назвали рубль одной из самых недооцененных валют мира. Журнал The Economist составил традиционный "индекс бигмака". Он оценивает курсы мировых валют, основываясь на цене бургера.

Так, в США бигмак стоит почти 6 долларов – примерно 420 рублей, а в России – 169 рублей. Получается, справедливая цена доллара – чуть меньше 30 рублей, а он стоит более 72 рублей.

Однако, по словам экспертов, этот индекс, скорее, говорит не о цене самого бургера, а о стоимости его ингредиентов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.