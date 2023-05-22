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Экономика

Россияне стали чаще интересоваться семейной ипотекой – СМИ

Россияне стали чаще интересоваться семейной ипотекой – СМИ

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Спрос на семейную ипотеку за первые месяцы 2023 года вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на аналитиков.

Как отмечают специалисты, покупатели вернулись на рынок и готовы приобретать недвижимость, при этом после повышения ставки по льготной ипотеке, заемщики начали переключаться на семейную. С этого года программа доступна любой семье с двумя детьми до 18 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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