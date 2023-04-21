Три мясоперерабатывающих завода Москвы получат льготные кредиты на 6,6 млрд рублей

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Город предоставит трем мясоперерабатывающим заводам льготные кредиты на 6,6 миллиарда рублей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В Москве расположены одни из крупнейших производителей продуктов питания, в том числе мясной продукции. Город активно поддерживает отрасль – предприятия получают субсидии, налоговые преференции и льготные займы", – цитирует его пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Средства заводам выделит Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Компании смогут направить их на увеличение мощностей предприятий путем закупки нового оборудования, приобрести права на результаты интеллектуальной деятельности и инвестировать иначе.

Ставка по льготным кредитам составляет 3% при максимальном размере в 3 миллиарда рублей. Поддержка предоставляется на срок до конца 2025 года.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский пояснил, что в 2022 году столичному производителю предоставили 100 миллионов рублей по ставке в 5,5% на закупку сырья и материалов для выпуска продукции. Льготный заем был одобрен на пять лет.

До этого стало известно, что столичные предприятия по производству колбасных изделий выпустили около 300 тысяч тонн продукции в 2022 году. В стенах заводов производят колбасы, сосиски, мясные полуфабрикаты, нарезки и другую продукцию.

Одними из крупнейших столичных производителей колбасной продукции являются Черкизовский, Дымовский и Царицынский мясоперерабатывающие заводы.

