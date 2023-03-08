Столичные производители увеличили выпуск хлебобулочных изделий на 14% в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Производители хлебобулочных изделий, чьи предприятия располагаются в Москве, увеличили выпуск продукции в 2022 году на 14% в сравнении с показателями 2021 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Столичные производители продукции подобного типа выпускают сухари, гренки, хлебцы и другие товары, предполагающие возможность длительного хранения.

"Только за прошлый год объем производства таких товаров вырос на 14 процентов – до 152 тысяч тонн. Сегодня хлеб и хлебобулочные изделия в Москве изготавливают 70 предприятий, на которых занято свыше 13 тысяч человек", – приводят слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский пояснил, что производитель полезной выпечки "Другой хлеб" в 2022 году смог нарастить объем чистой прибыли в 2,5 раза. Площадь цеха предприятия при этом увеличилась в 4 раза.

Промышленные предприятия, базирующиеся в Москве, могут воспользоваться рядом инструментов и субсидий для развития производств. Для компаний разработан ряд антикризисных мер.

Ранее стало известно, что каждую девятую тонну колбасы производят в Москве. Столичные предприятия в 2022 году выпустили около 300 тонн колбасных изделий. Ежедневно на 20 производствах трудятся около 14 тысяч человек.



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