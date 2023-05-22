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Экономика

В РФ предложили обязать банки совершать денежные операции с указанием личных данных

В РФ предложили обязать банки совершать денежные операции с указанием личных данных

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В России финансовые регуляторы хотят ужесточить контроль за деньгами. Росфинмониторинг предложил обязать банки проводить денежные переводы только с указанием персональных данных получателя.

Федеральная служба по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, хочет изменить стандарты денежных переводов. Отправителю предлагается указывать не только свои данные, но и информацию о получателе: фамилию имя отчество, дату рождения, серию и номер паспорта или ИНН.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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