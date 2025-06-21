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21 июня, 19:15

Экономика

Три миллиона студентов смогут найти работу или откроют бизнес с новой программой

Три миллиона студентов смогут найти работу или откроют бизнес с новой программой

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Ростелеком, "Авито" и "Цифра Инвест" заключили соглашение на Петербургском международном экономическом форуме. Стороны будут развивать "Цифровой кампус" – технологическую платформу для взаимодействия студентов, педагогов и представителей бизнеса.

Цель проекта – помочь молодым людям трудоустроиться или открыть свое дело, а бизнесу – подобрать квалифицированных сотрудников. По предварительным подсчетам, за три года платформа охватит более 500 вузов и три миллиона студентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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