Собянин: в Москве каждый месяц регистрируется 10 тыс новых предприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве каждый месяц регистрируется 10 тысяч новых предприятий. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал Сергей Собянин.

Как отметил мэр столицы, объем инвестиций в городскую экономику интенсивно увеличивается. В прошлом году он превысил 8 триллионов.

"По всем фронтам мы видим положительную динамику. Это говорит о том, что бизнес, предприятия, организации верят в развитие нашей страны, в развитие города, вкладывают активно ресурсы в его развитие. Это самое главное", – сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Он также отметил, что Москва смогла занять первое место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах страны благодаря командной работе. Однако, добавил мэр, если бы в столице не двигались вперед, то уже не были бы первыми.

"Как президент сказал, дремать здесь не приходится, потому что коллеги, которые заняли вторые места, на самом деле по баллам были выше нас, по нашим прошлогодним баллам", – пояснил Собянин.

Ранее в рамках ПМЭФ Собянин поблагодарил бизнес за развитие и продвижение экономики Москвы. Он подчеркнул, что бизнесмены развивают свое дело вопреки макроэкономике, санкциям и негативным трендам.

Кроме того, столица сохранила лидерство по уровню развития государственно-частного партнерства. По итогам прошлого года в основной капитал города вложили более 8,1 триллиона рублей. Это в сопоставимых ценах на 4,4% больше аналогичного показателя 2023 года.

