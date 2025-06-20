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20 июня, 14:05

Мэр Москвы

Собянин: Москва отчисляет 7 триллионов рублей в федбюджет и внебюджетные фонды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва перечисляет в федеральный бюджет и во внебюджетные фонды 7 триллионов рублей, заявил Сергей Собянин в интервью РБК.

Всего в федбюджет переходит половина налогов, которые поступают на территорию столицы. Это около 4 триллионов рублей. Еще 3 триллиона рублей перечисляется в социальные фонды.

"Колоссальные деньги", – отметил мэр.

В рамках ПМЭФ Собянин поблагодарил бизнес за развитие и продвижение экономики Москвы. По его словам, бизнесмены развивают свое дело вопреки макроэкономике, санкциям и негативным трендам. Кроме того, столица заняла первое место в рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ.

Также столица сохранила лидерство по уровню развития государственно-частного партнерства. По итогам прошлого года в основной капитал города вложили более 8,1 триллиона рублей, что в сопоставимых ценах на 4,4% больше аналогичного показателя 2023 года.

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