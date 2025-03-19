Российские туристы в Турции могут оплачивать покупки по QR-коду

Российские туристы в Турции теперь могут расплачиваться за покупки по QR-коду без комиссии. Некоторые российские банки, включая ВТБ и МТС, уже запустили эту услугу. Платежи проходят в рублях, а затем конвертируются в турецкую лиру по курсу на момент списания средств.

Процесс оплаты сделали простым: в приложении банка генерируется QR-код, который сканирует продавец. Главное условие – наличие интернета. Сервис уже доступен в популярных туристических городах, таких как Стамбул, Анталья и Мерсин. Чаще всего туристы используют QR-коды для оплаты в магазинах одежды, супермаркетах, кафе и ресторанах.

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