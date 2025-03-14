Свыше 1,5 млн "квадратов" недвижимости ввели в Москве в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Свыше 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости, построенных благодаря бюджетным и небюджетным средствам, ввели в Москве за первые два месяца 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра Владимира Ефимова.

Вице-мэр указал, что за аналогичный период прошлого года были введены 1,2 миллиона "квадратов" недвижимости. С начала текущего года в городе сдали в эксплуатацию жилые дома, а также объекты социального, коммерческого и административного назначения. Общая площадь зданий, предназначенных для занятий спортом, обучения и лечения, составляет примерно 40 тысяч квадратных метров.

В восточной части столицы, в районе Косино-Ухтомском, был открыт авиационный тренировочный центр, а также ангар для полетов и эллинг для хранения самолетов. Совокупная площадь этих объектов – свыше 14,1 тысячи квадратных метров. Кроме того, в столице возвели административное здание площадью 2,3 тысячи квадратных метров. Все они расположены на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва".

"На площадке "Руднево" ОЭЗ "Технополис "Москва" в составе Федерального центра беспилотных авиационных систем создан самый крупный в России летно-испытательный центр общей площадью 17,6 тысячи квадратных метров", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Также в городе было построено семь сооружений, предназначенных для образовательных, медицинских и спортивных целей. Шесть из них были возведены девелоперами, а одно – за счет городского бюджета.

Кроме того, в районе Бирюлево Восточное в ЮАО благодаря инвестору появился пятиэтажный частный центр спорта и здоровья площадью более семи тысяч квадратных метров. Он находится на улице Липецкой, недалеко от жилых районов.

"В здании оборудованы современные тренажерные залы, в том числе для групповых занятий, 25-метровый бассейн и административные помещения. Рядом с комплексом предусмотрена парковка на 47 машино-мест", – добавил руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

С начала текущего года Мосгосстройнадзор выдал 45 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, не считая индивидуальных жилых домов. Общая площадь этих объектов составила 1,4 миллиона квадратных метров.

Разрешение на ввод в эксплуатацию получили 22 жилых дома, суммарная площадь которых составляет 752 тысячи квадратных метров. В рамках жилых комплексов были построены два объекта социальной инфраструктуры. В районе Хорошёво-Мнёвники появился детский сад на 350 воспитанников, а в Покровском-Стрешнево – школа на 825 учеников.

"Согласно оформленным документам, новыми объектами пополнился столичный сектор торговли – двухэтажный центр площадью 8,7 тысячи квадратных метров построен на улице Элеваторной в районе Бирюлево Восточное, а в Люблине возвели одноэтажное здание на 6,7 тысячи квадратных метров", – подытожил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Ранее сообщалось, что пять жилых комплексов возведут по программе реновации в Лосиноостровском районе Москвы. Общая площадь новостроек составит свыше 96 тысяч квадратных метров. Здания возведут на Изумрудной и Тайнинской улицах. Возле новостроек благоустроят и озеленят придомовую территорию, установят детские и спортивные площадки, создадут места для отдыха, наружное освещение и поставят камеры видеонаблюдения.