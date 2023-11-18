Более 1 тыс обращений поступило в сервис "Московский инвестор"

Сервисом "Московский инвестор" в 2023 году воспользовались более одной тысячи раз. Это прямой канал связи инвесторов и промышленников с правительством Москвы.

Как отметил заммэра столицы Владимир Ефимов, чаще всего обращения касаются торгов, недвижимости и земельных отношений. Кроме того, предприниматели могут направлять свои идеи по развитию инвестиционного потенциала столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.