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18 ноября, 11:15

Экономика

Более 1 тыс обращений поступило в сервис "Московский инвестор"

Более 1 тыс обращений поступило в сервис "Московский инвестор"

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Сервисом "Московский инвестор" в 2023 году воспользовались более одной тысячи раз. Это прямой канал связи инвесторов и промышленников с правительством Москвы.

Как отметил заммэра столицы Владимир Ефимов, чаще всего обращения касаются торгов, недвижимости и земельных отношений. Кроме того, предприниматели могут направлять свои идеи по развитию инвестиционного потенциала столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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