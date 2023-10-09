Эксперт заявила, что белый налет на шоколаде является признаком качества

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Многие россияне боятся употреблять долго полежавший шоколад, на котором появился белый налет. Однако он является признаком качества, сообщает Life.ru со ссылкой на преподавателя кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий РОСБИОТЕХа Ингу Беляеву.

"Такой налет в пищевой промышленности принято называть поседением. По сути, это жир, который выходит из жировой фазы изделия. Например, в плитке шоколада поседение образуется из-за перекристаллизации масла какао", – объяснила она.

Эксперт отметила, что чаще всего налет появляется из-за неправильного хранения шоколада. При температурных перепадах активизируется жировая фаза. По словам Беляевой, поседение возникает у изделий с применением масла какао, поэтому оно и стало индикатором качества шоколада. В суррогатах присутствует какао, из-за которого цвет не меняется, добавила она.

Собеседница издания порекомендовала хранить сладость при температуре от 15 до 22 градусов и влажности не более 65%. После вскрытия шоколад следует хранить в герметичной упаковке или контейнере, заключила она.

Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила, что родителям не стоит разрешать школьникам есть на завтрак каши быстрого приготовления, бутерброды, а также пить чай с сахаром или какао. Как отметила эксперт, в быстрые завтраки добавляют много ненатуральных компонентов.

До этого россиянам объяснили, почему белый шоколад является наиболее вредным. В составе лакомства нет какао-бобов, но при этом имеется не очень приятное по вкусовым качествам какао-масло. Чтобы скрыть его присутствие, в продукт в большом количестве добавляются ароматизаторы и сахар.



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