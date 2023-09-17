Цены на газированные напитки повысятся из-за подорожания алюминиевых банок

Производители газированных напитков готовятся к росту цен на алюминиевые банки. Легкие банки для газировки и других напитков изготавливают из многотонных алюминиевых листов. За год в России было выпущено более 9 миллиардов алюминиевых банок.

Несмотря на то, что из России ушел основной производитель банок – американская корпорация

– объемы не падают. Производство на Заводах в Московской, Ленинградской и Челябинской областях удалось локализовать. Сейчас российская компания аэрозолей, выкупившая активы, рассчитывает в следующем году запустить еще одно предприятие в Ульяновске.

Помимо этого, на заводах был установлен российский софт и оборудование. Затраты на это скажутся и на ценах тары. Таким образом, алюминиевые банки, а вместе с тем и напитки, вырастут в цене.