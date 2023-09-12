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12 сентября, 10:40

Экономика

Экономист назвал причины роста цен на хлеб в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Стоимость хлеба выросла в России на фоне общей инфляции, заявил экономист Михаил Беляев. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Как отметил эксперт, в настоящее время цены поднялись на все товары. Их определяют компании, которые диктуют свои позиции на рынке, объяснил он.

"Они смотрят, по каким ценам можно продать, прикидывают, выдержит ли это рынок, и дальше уже притягивают причины повышения цен", – добавил он.

Беляев обратил внимание, что ситуацию должны контролировать антимонопольные ведомства, такие как ФАС, однако на сегодняшний день у нее нет решения.

Ранее крупные производители чая и кофе сообщили о повышении на 6–9% отпускных цен для ретейлеров в России.

Отмечалось, что производитель чая "Май" (бренды "Майский", "Лисма", Curtis, Richard, Coffesso) планирует увеличит стоимость своей продукции. В компании объяснили рост цен высокой волатильностью курса рубля, из-за чего быстро увеличились затраты на импорт сырья.

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