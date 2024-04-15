15 апреля, 07:30Экономика
Самозанятые в Москве заработали более 1 трлн рублей за пять лет
Столичные самозанятые заработали более одного триллиона рублей за пять лет. Чаще всего москвичи с таким статусом работают в пассажирских перевозках, доставке, рекламе, маркетинге, строительстве и репетиторстве, а также сдают квартиру в аренду.
Кроме того, количество самозанятых в Москве постоянно растет. С января 2024 года их стало больше на 46 тысяч человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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