Самозанятые в Москве заработали более 1 трлн рублей за пять лет

Столичные самозанятые заработали более одного триллиона рублей за пять лет. Чаще всего москвичи с таким статусом работают в пассажирских перевозках, доставке, рекламе, маркетинге, строительстве и репетиторстве, а также сдают квартиру в аренду.

Кроме того, количество самозанятых в Москве постоянно растет. С января 2024 года их стало больше на 46 тысяч человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



