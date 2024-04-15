Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 апреля, 07:30

Экономика

Самозанятые в Москве заработали более 1 трлн рублей за пять лет

Самозанятые в Москве заработали более 1 трлн рублей за пять лет

Единый стандарт работы курьеров утвердили в Москве

Стали известны самые востребованные бытовые услуги в Москве

"Торги Москвы": форум "Дни московской конкуренции"

"Время новых": Шоколадный бутик Андрея Канакина

"Это Москва. Бизнес-инвестиции": как делают лифты

Единые требования к курьерским сервисам утвердили в столице

Собянин: более 300 компаний стали участниками нацпроекта "Производительность труда"

Единый стандарт работы курьеров утвердили в Москве

Единые требования к курьерам утвердили в столице

Столичные самозанятые заработали более одного триллиона рублей за пять лет. Чаще всего москвичи с таким статусом работают в пассажирских перевозках, доставке, рекламе, маркетинге, строительстве и репетиторстве, а также сдают квартиру в аренду.

Кроме того, количество самозанятых в Москве постоянно растет. С января 2024 года их стало больше на 46 тысяч человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоМаксим ШаманинАлександра БрильВладимир Дементьев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика