Телезрителям рассказали об экономической ситуации в России

Стоит ли опасаться, что осенью в России начнет расти безработица? Что за непонятные финансовые продукты стали предлагать в банках вместо привычных вкладов? Какие последствия для России и Европы могут быть из-за приостановки поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"?

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.