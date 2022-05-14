Финский производитель каш Nordic уходит из России. Его бизнес за 1,5 миллиона евро купила фирма "Копакер Агро", которая занимается упаковкой продуктов.

При этом права на саму торговую марку проданы эстонской компании. Помимо каш под брендом Nordic выпускались хлопья и мюсли. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.