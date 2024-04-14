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14 апреля, 06:30

Экономика

Предприниматели получили возможность открывать магазины благодаря столичной реновации

Предприниматели получили возможность открывать магазины благодаря столичной реновации

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Столичная программа реновации не только улучшила жилищные условия сотен тысяч москвичей, но и открыла новые возможности для малого бизнеса. Предприниматели получили возможность открывать магазины, кофейни, парикмахерские и пункты выдачи товаров на первых этажах современных многоквартирных домов.

Программу реновации изначально планировали не просто как переезд из старых квартир в новые, а как комплексное обновление района. В первую очередь речь идет о создании комфортной городской среды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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