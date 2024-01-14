Эксперты рассказали о трех сценариях на рынке московской недвижимости

Рынок столичной недвижимости может пойти по трем сценариям. Первый подразумевает, что цены пойдут вниз.

Главный фактор возможного снижения цен – льготная ипотека. Срок действия программы заканчивается в июне 2024 года. На данный момент о продлении льготной ипотеки ничего неизвестно, однако уже были пересмотрены ее условия. Так, объем первоначального взноса был увеличен до 30% от стоимости квартиры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.