"Студенческое" жилье подорожало в столице

В Москве подорожало так называемое студенческое жилье. Нижняя планка для аренды в настоящее время – около 30 тысяч рублей за месяц, хотя ранее можно было найти жилье за 25 тысяч рублей.

В целом по рынку рост цены составил от 20 до 40% за год. Это квартиры возле крупных университетов и институтов и те, которые находятся в спальных районах, но от которых можно быстро доехать до вуза.

Некоторые эксперты объясняют повышение стоимости жилья спросом, ведь начало учебного года – традиционное время для поиска подходящих вариантов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



