Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 07:15

Экономика

"Студенческое" жилье подорожало в столице

"Студенческое" жилье подорожало в столице

Мутко предложил снизить ставки по ипотеке для больших квартир

"Деньги 24": как повышение ключевой ставки в РФ повлияет на граждан

Новости часа: явка на выборах мэра Москвы составила 42,5%

Спрос на ипотеку на новостройки РФ может снизиться на 20% из-за повышения взноса

Карты системы "Мир" начнут принимать в Мьянме с октября

В столичных магазинах могут снизиться цены на красную икру до 20%

ЕС запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни

Москвичам рассказали, как правительство РФ будет бороться с повышением цен на топливо

"Актуальный репортаж": эксперты рассказали о подорожании жилья в столице

В Москве подорожало так называемое студенческое жилье. Нижняя планка для аренды в настоящее время – около 30 тысяч рублей за месяц, хотя ранее можно было найти жилье за 25 тысяч рублей.

В целом по рынку рост цены составил от 20 до 40% за год. Это квартиры возле крупных университетов и институтов и те, которые находятся в спальных районах, но от которых можно быстро доехать до вуза.

Некоторые эксперты объясняют повышение стоимости жилья спросом, ведь начало учебного года – традиционное время для поиска подходящих вариантов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономиканедвижимостьвидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика