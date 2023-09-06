В АТОР заявили о снижении турпотока из РФ на Мальдивы летом 2023 года

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Туристический поток из России на Мальдивы летом 2023 года сократился на 12%. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Лето 2023 года – довольно яркий пример такого тренда. За июнь – август 2023 года на Мальдивах зафиксировали 49 735 визитов граждан России. Это на 12,3% меньше, чем за те же месяцы прошлого года (56 705)", – говорится в сообщении.

Между тем туроператор Space Travel видит причину снижения числа туристов в их перераспределении на другие направления в Индийском океане и обновлении цен на отдых на Мальдивах. В частности, туристы выбирали Бали, Сейшельские острова, Шри-Ланку и другие.

В осеннем сезоне курорты на Мальдивах подняли цены в ожидании туристов из Индии, Китая и Европы. На фоне этого цены в долларах на некоторые объекты выросли на 20–30%.

"Уже летом мы видели, что на Мальдивах туристы чаще выбирали более массовые курорты уровня четыре и пять звезд, а спрос на премиальный сегмент заметно сократился", – сообщили в компании.

До этого стало известно, что цены на туры за рубеж зимой вырастут на 10–30% в сравнении с прошлым годом. Речь шла о таких популярных направлениях, как Египет, Дубай, Мальдивы, Куба, Таиланд и прочих. Повышение цен на путевки ожидается уже в октябре-ноябре.



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