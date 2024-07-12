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12 июля, 06:45

Экономика

Оборот московских IT-компании увеличился почти в 1,5 раза за первые месяцы 2024 года

Оборот московских IT-компании увеличился почти в 1,5 раза за первые месяцы 2024 года

До 1,3 трлн руб вырос оборот московских IT-компании с начала 2024-го

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Оборот московских IT-компании увеличился почти в 1,5 раза за первые месяцы 2024 года. Спрос на цифровые продукты растет во всех секторах экономики, но основной формируют банки, ретейл и промышленность.

По словам экспертов, в современной экономике не осталось ни одной сферы, где не нужны IT решения. В первую очередь, это связано с необходимостью производить больше, качественнее и дешевле в единицу времени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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