Суши и роллы могут подорожать в России на 25%

Суши и роллы в России могут подорожать сразу на 25%. Об этом предупреждают рестораторы, отметив, что в ближайшее время они могут столкнуться с проблемами поставок из-за рубежа.

Как отметили эксперты, несмотря на введение западных санкций и сложностей с логистикой, рыба не исчезнет с российских прилавков. Представители ресторанного бизнеса сообщили, что после введения санкций начали сотрудничать с российскими поставщиками.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.