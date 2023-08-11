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11 августа, 22:45

Экономика

Суши и роллы могут подорожать в России на 25%

Суши и роллы могут подорожать в России на 25%

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Суши и роллы в России могут подорожать сразу на 25%. Об этом предупреждают рестораторы, отметив, что в ближайшее время они могут столкнуться с проблемами поставок из-за рубежа.

Как отметили эксперты, несмотря на введение западных санкций и сложностей с логистикой, рыба не исчезнет с российских прилавков. Представители ресторанного бизнеса сообщили, что после введения санкций начали сотрудничать с российскими поставщиками.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Санкции
экономикаедавидеоМария АнтроповаМаксим Селиков
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