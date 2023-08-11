В ЦБ заявили, что реальный эффективный курс рубля в июле снизился на 7,7%

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Реальный эффективный курс российского рубля (по отношению к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции) в прошлом месяце сократился на 7,7% в сравнении с июнем. Об этом свидетельствуют данные Центробанка, пишет ТАСС.

Согласно аналитике, в годовом выражении за прошлый месяц курс сократился на 26,4%.

Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин рассказал, что приостановка покупки валюты регулятором в рамках бюджетного правила была необходима для предотвращения дополнительного роста волатильности на рынке.

С 10 августа Банк России принял решение не приобретать валюту на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций Минфина РФ. Нововведение сохранится до конца текущего года.

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