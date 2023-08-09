Эксперты объяснили, станет ли японская кухня дороже из-за санкций против РФ

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Суши и роллы в России могут значительно вырасти в цене из-за западных санкций. Участники рынка уже пожаловались на сложности с поставками риса, кальмаров и рыбы, сообщает телеканал "360".

По информации сети доставки суши и роллов "Ебидоеби", закупочная стоимость форели выросла с 1 329 до 1 500 рублей за килограмм, семга подорожала с 1 535 до 1 600 рублей. Рост цен на рис составил 27%, сообщали до этого СМИ.

При этом, считает экономист Валерий Корнеев, Россия может производить продукцию для роллов самостоятельно. Рис могут выращивать в Краснодаре, а добыть морепродукты имеет возможность флот.

"Надо строить свои собственные предприятия по переработке этой продукции и подготовке ее для поставки в наши рестораны быстрого и обычного питания. У нас на самом деле с этим проблема", – сообщил он.

На ситуацию, по словам эксперта, также влияет неустойчивый курс рубля. Понимание того, как работать дальше, появится только после стабилизации национальной валюты.

В свою очередь, доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод обратил внимание, что добыть нерку для приготовления японских блюд можно на Дальнем Востоке. Выращивать рис можно не только в Краснодаре, но и других регионах страны.

"А Китай вообще практически ничего не вывозит, потому что они там внутри себя все в огромных количествах потребляют, поэтому рис остается более дорогой", – добавил он.

Холод обратил внимание, что в России хорошо налажено производство курицы. Однако сейчас фермеры все чаще сталкиваются с ростом цен на бензин и кормовые добавки.

Ранее правительство России установило запрет на экспорт риса и рисовой крупы. Он будет действовать до 31 декабря 2023 года. При этом поставки в Южную Осетию, Абхазию и государства, являющиеся участниками Евразийского экономического союза, не подпадут под действие ограничительной меры.

