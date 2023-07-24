Суд снова обязал сеть "Ебидоеби" сменить название

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Третий арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Красноярского края, которое обязывает сеть суши и роллов "Ебидоеби" сменить название. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на соответствующее решение.

"В гражданском судопроизводстве обвинения нет. От частных лиц и общественности жалоб на фирменное наименование не поступало. Иск был подан от межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Красноярского края. С учетом заявителя обвинения не могут быть приняты во внимание", – говорится в судебном вердикте.

Теперь "Ебидоеби" собирается подать жалобу в кассационную инстанцию. Кроме того, компания объявила о создании Ассоциации брендов со спорным неймингом.

По словам основателя сети Константина Зимена, так компания планирует отстоять свою маркетинговую стратегию, которая предполагает использование вызывающего названия.

К ассоциации уже присоединились такие бренды, как "Сосидр", "Сиська Пива", "Козявочная" и "Дядя Блева".

Ранее арбитражный суд признал название сети "Ебидоеби" противоречащим принципам гуманности и морали и обязал компанию сменить название. Позже сеть подала апелляцию.

В компании также отметили, что решение суда касается только наименования юридического лица, а не самой сети доставки.