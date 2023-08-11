Курс евро превысил 109 рублей впервые с марта 2022 года

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Курс евро в ходе торгов 11 августа превысил отметку в 109 рублей впервые с 23 марта прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, по состоянию на 16:34 по московскому времени европейская валюта росла на 1,35 рубля, до 108,9 рубля. За несколько минут до этого в моменте ее курс достигал 109,11 рубля.

Что касается доллара, то в это же время он торговался на уровне 99,15 рубля (+1,69 рубля), а юань рос на 19 копеек – до 13,65 рубля.

Ранее на фоне резкого падения курса рубля Центробанк сообщил, что до конца 2023 года больше не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций Минфина РФ. При этом регулятор продолжит ограниченно продавать валюту для размещения средств ФНБ в разрешенных финансовых активах.

Публицист и политолог Георгий Бовт уверен, что в ближайшее время не следует ожидать возвращения курса доллара к отметке в 60 рублей. По его словам, прошлогоднее падение американской валюты было вызвано ограниченным импортом в РФ и отсутствием нефтяных санкций.



Курс евро на Мосбирже превысил 108 рублей впервые с 24 марта 2022 года