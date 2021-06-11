Центробанк снизил курсы доллара и евро и повысил ключевую ставку

Центробанк понизил курсы доллара и евро на ближайшие дни. Американская валюта теперь стоит 71,68 рубля, а курс евро снизился до 87,33 рубля.

Как и предполагали экономисты, рубль немного укрепился после того, как Центробанк повысил ключевую ставку. В пятницу на заседании приняли решение поднять ее до 5,5% годовых.

Кроме того, в материалах ЦБ говорится, что повышение продолжится, скорее всего, и на ближайших заседаниях. Все из-за инфляции. Цены с начала года, согласно официальным данным, выросли на 6%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.