Европа планирует отказаться от российской нефти. Введение Евросоюзом эмбарго на поставки из России является вопросом нескольких дней, заявил госсекретарь МИД Франции Клеман Бон.

Он также сказал, что сомнения по вопросу эмбарго выражает Венгрия. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры по телефону на эту тему с венгерским премьером Виктором Орбаном. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.