ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты до марта 2024 года

Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты. Они будут действовать до марта 2024 года. Речь идет о валютных счетах, которые были открыты до 9 марта 2022 года.

Согласно ограничениям, клиент банка может снять со счета не более 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро. При этом сделать это можно только один раз, остальные средства можно получить в рублях.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.