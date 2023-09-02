02 сентября, 10:35Общество
Wildberries стал самым обсуждаемым онлайн-ритейлером РФ – исследование
Фото: 123RF/stlegat
Wildberries стал самым обсуждаемый маркетплейсом в стране. На втором месте – Ozon. Замкнул тройку лидеров по упоминаниям в социальных сетях AliExpress Россия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования Brand Analytics.
Анализ проводился на основе более 31 миллиарда публикаций на русском языке в социальных сетях за период с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года. В рейтинге участвовали маркетплейсы, которые позволяют сделать покупку и заказать доставку товаров по России, а также имеют русскоязычный интерфейс.
"Wildberries лидирует в нашем рейтинге с заметным отрывом от конкурентов – трехкратный рост упоминаний в соцмедиа и плюс две позиции в рейтинге по сравнению с прошлым годом", – говорится в материалах исследования.
Такой рост связан не только с развитием маркетплейса, но и с резонансными скандалами: от забастовки сотрудников до недовольства покупателей за введение платных пакетов на пунктах выдачи заказов, уточняют авторы исследования.
По оценкам экспертов, интерес к интернет-покупкам в России продолжает расти: по сравнению с данными аналогичного исследования прошлого года, суммарное число упоминаний участников топ-50 выросло почти на 68%, достигнув 52,7 миллиона.
Ранее сообщалось, что Wildberries открыл новый сервис возврата товаров с браком. С помощью нововведения продавец и покупатель смогут урегулировать вопрос напрямую. Теперь если во время использования товара покупатель обнаружит брак, он может напрямую обратиться продавцу, чтобы оформить возврат покупки по истечении 14 дней после ее оплаты.
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