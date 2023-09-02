Wildberries стал самым обсуждаемым онлайн-ритейлером РФ – исследование

Фото: 123RF/stlegat

Wildberries стал самым обсуждаемый маркетплейсом в стране. На втором месте – Ozon. Замкнул тройку лидеров по упоминаниям в социальных сетях AliExpress Россия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования Brand Analytics.

Анализ проводился на основе более 31 миллиарда публикаций на русском языке в социальных сетях за период с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года. В рейтинге участвовали маркетплейсы, которые позволяют сделать покупку и заказать доставку товаров по России, а также имеют русскоязычный интерфейс.

"Wildberries лидирует в нашем рейтинге с заметным отрывом от конкурентов – трехкратный рост упоминаний в соцмедиа и плюс две позиции в рейтинге по сравнению с прошлым годом", – говорится в материалах исследования.

Такой рост связан не только с развитием маркетплейса, но и с резонансными скандалами: от забастовки сотрудников до недовольства покупателей за введение платных пакетов на пунктах выдачи заказов, уточняют авторы исследования.

По оценкам экспертов, интерес к интернет-покупкам в России продолжает расти: по сравнению с данными аналогичного исследования прошлого года, суммарное число упоминаний участников топ-50 выросло почти на 68%, достигнув 52,7 миллиона.

Ранее сообщалось, что Wildberries открыл новый сервис возврата товаров с браком. С помощью нововведения продавец и покупатель смогут урегулировать вопрос напрямую. Теперь если во время использования товара покупатель обнаружит брак, он может напрямую обратиться продавцу, чтобы оформить возврат покупки по истечении 14 дней после ее оплаты.