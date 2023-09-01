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Wildberries открыл новый сервис возврата товаров с браком. С помощью нововведения продавец и покупатель смогут урегулировать вопрос напрямую, пишет РИА Новости.

"Теперь если во время использования товара покупатель обнаружит брак, он может напрямую обратиться продавцу, чтобы оформить возврат покупки по истечении 14 дней после ее оплаты", – говорится в сообщении компании.

В Wildberries уточнили, что для этого следует написать продавцу через чат в разделе "Покупки" в личном кабинете. Продавец будет обязан рассмотреть обращение, после чего сможет принять или отклонить его, а также обговорить с клиентом формат компенсации – вернуть средства, договориться о замене или довезти часть продукции.

После подтверждения и согласования формата компенсации покупатель возвращает товар в пункт выдачи или самому продавцу. Все эти действия будут зависеть от достигнутых договоренностей. Нововведение находится на этапе тестирования, а уже после обратной связи от представителей бизнеса и покупателей оно может быть усовершенствовано, поделились в компании.

Весной суд признал неправомерной практику маркетплейса Wildberries взимать с покупателей плату за обратную доставку некачественного товара, в компании с подобным решением не согласны и собираются оспорить.

В подмосковном управлении Роспотребнадзора объяснили, что в случае, когда покупатель обнаружил у купленной вещи недостатки, не обговоренные продавцом, он имеет право требовать замену на продукцию той же марки. В случае если маркетплейс взимает или удерживает денежные средства при отказе, происходит нарушение законодательства.

В Wildberries сообщили, что практикой платного возврата товаров борются с шопоголиками