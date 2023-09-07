ЦБ разрешил банкам продавать поступившие до 9 апреля 2022 года доллары и евро

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Центробанк разрешил российским кредитным организациям продавать наличные доллары и евро, поступившие в их распоряжение до 9 апреля прошлого года. На это обратили внимание в ТАСС.

Так, в опубликованном накануне пресс-релизе регулятора содержалась фраза о том, что банки могут продавать только доллары и евро, поступившие в их кассы с 9 апреля 2022 года. В релизе от 7 сентября информация об этом ограничении пропала.

Источник агентства на финансовом рынка информацию о снятии ограничения на продажу иностранной валюты подтвердил.

Ранее стало известно, что с 14 по 22 сентября Банк России намерен провести на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты на 150 миллиардов рублей. То есть ежедневный объем таких операций в указанный период составит 21,4 миллиарда рублей.

