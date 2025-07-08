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08 июля, 16:30

Технологии

Более 40 разработок представили московские компании на выставке "Иннопром-2025"

Более 40 разработок представили московские компании на выставке "Иннопром-2025"

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Более 40 высокотехнологичных московских разработок представили московские компании на Международной промышленной выставке "Иннопром-2025" в Екатеринбурге. Это ключевое ежегодное отраслевое мероприятие России.

На мультимедийном стенде правительства Москвы представлена инновационная продукция. Среди экспонатов – роботизированный лазер для маркировки, космические спутники, отечественные микросхемы, лифт столичного производства и плазменный двигатель для космических аппаратов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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