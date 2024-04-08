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08 апреля, 12:45

Экономика

Более 80% продуктов на столах москвичей произведены в России

Более 80% продуктов на столах москвичей произведены в России

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По словам заммэра Натальи Сергуниной, за последние 10 лет доля отечественных продуктов в московских магазинах выросла с 69 до 84%. Так, ежегодно в столице потребляется свыше 12 миллионов тонн продовольствия. В месяц это около 90 тысяч тонн овощей и почти столько же – мяса.

Товары в Москву привозят предприниматели более чем из 80 регионов страны. Половина поставок приходится на Центральный федеральный округ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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