Минтранс поручил компаниям временно не повышать цены на билеты в Калининград

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Авиабилеты в Калининград не будут дорожать, пока пересматривается система субсидирования, заявили в Минтрансе РФ.

"Другим авиаперевозчикам, осуществляющим субсидируемые перевозки в Калининград, на период пересмотра системы поручено не допускать рост тарифов на этих направлениях", – передает ТАСС уведомление министерства.

В ведомстве отметили, что в настоящее время специалисты Минтранса вместе с Росавиацией пересматривают систему льгот на тарифы, чтобы увеличить квоты билетов на перевозку жителей Калининградской области.

До этого Владимир Путин рассказывал, что эту программу могут переформатировать. После изменений, уточнял российский лидер, субсидируемые билеты смогут купить лишь жители самого региона.

Ранее тревел-блогер Наталья Ансталь поместила Калининград на вторую строчку в списке самых подходящих для романтических путешествий городов страны. По ее словам, в городе царит романтическая атмосфера из-за большого количества старинных замков и усадеб.

По информации РЖД, поезд, курсирующий по маршруту Москва – Калининград и обратно, начнет ежедневно выполнять рейсы с 25 апреля.