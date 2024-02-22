Минтранс РФ не станет обязывать перевозчиков собирать допинформацию о пассажирах

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Перевозчиков в России не станут обязывать собирать дополнительную информацию о пассажирах, помимо указанной при покупке билета. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы Минтранса РФ Дмитрия Баканова.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что министерство разработало проект, согласно которому перевозчики должны будут собирать сведения о телефонах и IP-адресах, а также данные электронной почты пассажиров и их банковских карт.

"Перечень информации, предлагаемый к нормативному регулированию Минтрансом, меньше, чем требуемый многими другими странами. При этом новый приказ не обязывает перевозчиков собирать дополнительную информацию о пассажирах, помимо той, которая указывается пассажиром при покупке билета", – подчеркнул Баканов.

Представитель ведомства отметил, что такой перечь будет предоставляться в случае фактической фиксации данных в информационной системе авиакомпании.

Таким образом, допинформация о пассажирах передается только в случае соответствующего приказа, объяснил Баканов. Он также заверил, что всем данным обеспечивается безопасное хранение.

Замглавы Минтранса напомнил, что механизм предоставления расширенных сведений для поддержания безопасности и защиты от террористических угроз был предусмотрен в 2022 году изменениями в Конвенцию о международной гражданской авиации.

Ранее в министерстве предупредили о введении временных мер по допуску в аэропорты только пассажиров, у которых есть при себе авиабилеты. В ведомстве уточнили, что запрет на вход без билета будет действовать точечно в момент наивысшего уровня опасности. Проработка нововведения ведется совместно с правоохранительными органами.

До этого стало известно, что авиакомпании начнут штрафовать за размещение неверной информации о бронировании билетов в Автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок.



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