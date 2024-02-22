Минтранс РФ предложил ввести сбор данных об IP-адресах путешественников – СМИ

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Министерство транспорта России подготовило проект приказа, согласно которому перевозчики с 1 сентября будут должны, кроме данных паспорта и билета, передавать в единую базу сведения о банковских картах, IP-адресах, телефонах, адреса электронной почты и пароли учетных записей пассажиров. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Издание написало, что сведения будут поступать в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕИС ОТБ). Сейчас там собираются паспортные данные, дата поездки и маршрут. По информации газеты, этот перечень расширится, в него добавится информация, которую пассажир указывает при бронировании и покупке билета: адрес электронной почты, номер телефона и информация о билете. Помимо этого, министерство предложило собирать данные учетной записи на сайте или в приложении перевозчика, IP-адрес и номер порта, с которого передавались сведения, указано в статье.

В материале уточняется, что проектом предусмотрена передача данных перевозчиками на воздушном, водном и железнодорожном транспорте, а также автотранспорте при междугородном и международном сообщении (кроме поездок между Москвой и Подмосковьем, Санкт-Петербургом и Ленобластью).

Отмечается, что оператором ЕГИС ОТБ является ФГУП Минтранса "Защитаинфотранс". Доступ к базе имеют Росавиация, Ространснадзор, МВД и ФСБ. По данным "Коммерсанта", при оплате билета банковской картой перевозчик должен передать последние четыре цифры и название банка, а также стоимость покупки и класс обслуживания. Данные будут храниться семь лет, добавили журналисты.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в отзыве на проект, который направила в Минтранс, отметила, что часть дополнительных данных о пассажирах, в том числе логин и пароль учетной записи, является конфиденциальной информацией, потому не может быть раскрыта без согласия человека. В авиакомпаниях поддержали мнение АЭВТ и указали, что сбор и передача данных повлекут за собой дополнительные расходы, ответственность и обязанности, написали авторы статьи.

Ранее в Минтрансе заявили, что могут быть введены временные меры по допуску в аэропорты только пассажиров, у которых есть при себе авиабилеты. Запрет на вход без билета будет действовать точечно и только в момент наивысшего уровня опасности. В министерстве подчеркнули, что проработка нововведения ведется совместно с правоохранительными органами.

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