Минтранс РФ может временно ввести допуск в аэропорты только пассажиров

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Министерство транспорта РФ может ввести временные меры по допуску в аэропорты только пассажиров. Запрет на вход в воздушные гавани без авиабилета будет действовать точечно и только в момент наивысшего уровня опасности, сообщили в пресс-службе ведомства.

Там указали, что сейчас идет работа по совершенствованию нормативного регулирования вопросов обеспечения безопасности аэропортов. Проработка ведется совместно с правоохранителями, добавили в пресс-службе.

В Минтрансе объяснили, что при введении подобных мер в аэропорт не будут допускаться люди, которые не являются пассажирами и не имеют при себе авиабилетов.

Ранее министерство сообщало, что авиакомпании будут штрафовать за размещение неверной информации о бронировании билетов в Автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП). Нововведения планируется внести в Воздушный кодекс и КоАП РФ.

В ведомстве заявили, что такая мера – ответ на жалобы пассажиров, которые из-за неправильной информации теряли время и финансы.

Обновленный Ту-214 совершил первый пассажирский рейс после перерыва