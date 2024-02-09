"Уральские авиалинии" приостановили до 17 февраля полеты в Баку

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Авиакомпания "Уральские авиалинии" решила приостановить свои рейсы из Жуковского в Баку до 17 февраля, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Авиационные власти России находятся в контакте с авиавластями Азербайджана для разрешения ситуации", – уточнил он.

Подчеркивается, что в четверг, 8 февраля, перевозчик не смог организовать оборотный рейс по этому маршруту из-за отсутствия разрешения от Азербайджана. При этом фирма является назначенным на эту линию перевозчиком, а соответствующее межправительственное соглашение между двумя странами еще действует, напомнили в пресс-службе.

Ограничений по количеству рейсов на линии из Жуковского в Баку и обратно также нет, заключили в Росавиации.

Ранее, вечером 5 февраля, самолет Superjet 100 авиакомпании "Россия" выкатился в аэропорту Саранска после посадки. Из-за этого воздушная гавань была вынуждена временно приостановить прием и выпуск воздушных судов.

Стабильная деятельность была возобновлена утром 6 февраля, а само происшествие квалифицировали как серьезный авиационный инцидент. Рейс из Саранска в Москву, который не смог вылететь вечером 5-го числа, отправился в столицу 6 февраля из аэропорта Пензы.

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