"Монетная неделя" продлится в Москве и России до 18 апреля

"Монетная неделя" проходит в Москве и по всей России. Акция продлится до 18 апреля. В ней примут участие более 16 тысяч торговых точек и 4 тысячи подразделений банков.

В эти дни жители могут бесплатно обменять накопившиеся монеты на бумажные деньги или положить их на банковский счет.

"Монетная неделя" проводится с 2023 года. За это время в оборот уже вернули более 215 миллионов монет на сумму почти 956 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.