Москвичам рассказали, как победить экономическое неравенство

Экономическое неравенство между социальными слоями усилилось во время пандемии. За два последних года благосостояние самых богатых людей в мире выросло на 14%. У всех остальных этот показатель подрос в среднем на 1%. К такому выводу пришли французские исследователи, которые много лет изучают экономическое неравенство в мире.

По их данным, 10% самых богатых людей зарабатывают 52% всех денег, в то время как беднейшая половина человечества получает 8,5% от мирового дохода. Пандемия усугубила проблему: неравенство стало, как 110 лет назад.

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