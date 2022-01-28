57 столичных производств получили субсидии более чем на 600 млн рублей в 2021 г – Собянин

14:45
В прошлом году 57 столичных производств получили более 600 миллионов рублей субсидий от города. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Среди получивших финансовую помощь – Щербинский лифтостроительный завод. Предприятие компенсировало часть расходов на лизинг новых станков.
Почти 6 миллионов рублей на модернизацию перечислили компании по производству детского питания и диетических пищевых продуктов. Субсидии помогли расширить ассортимент и запустить новые линии продуктов для здорового питания.
Узнать все условия получения поддержки от города и подать заявку предприятия могут на Инвестиционном портале Москвы.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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