57 столичных производств получили субсидии более чем на 600 млн рублей в 2021 г – Собянин

В прошлом году 57 столичных производств получили более 600 миллионов рублей субсидий от города. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Среди получивших финансовую помощь – Щербинский лифтостроительный завод. Предприятие компенсировало часть расходов на лизинг новых станков.

Почти 6 миллионов рублей на модернизацию перечислили компании по производству детского питания и диетических пищевых продуктов. Субсидии помогли расширить ассортимент и запустить новые линии продуктов для здорового питания.

Узнать все условия получения поддержки от города и подать заявку предприятия могут на Инвестиционном портале Москвы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.