Распродажа товаров IKEA начнется 5 июля

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Распродажа мебели и других товаров IKEA начнется 5 июля и продлится несколько недель. Отмечается, что совершить покупки в приложении магазина не получится. Также нельзя будет воспользоваться скидками по карте IKEA Family. Возможность оформления доставки предусмотрена только для городов, где есть магазины сети.
Жара в столице будет держаться еще минимум три дня. Метеорологи обещают температуру выше 30 градусов. Горожане спасаются от жары как могут. Так, в последнее время вырос спрос на воду, квас и мороженое. Продажи последнего в июне в 12 раз по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Генконсульство России в Хургаде призвало граждан быть бдительными после гибели двух женщин от укусов акулы. Министр окружающей среды Египта поручила сформировать рабочую группу специалистов заповедников Красного моря, чтобы установить причины поведения хищника. Сейчас любая активность в море в районе происшествия запрещена.
Женщина в Наро-Фоминске оставила собак без еды и воды из-за проблем со здоровьем.
В результате стрельбы в торговом центре Копенгагена пострадали несколько человек, сообщает местная полиция. Уточняется, что один человек арестован.
Температурного рекорда в воскресенье в Москве не случилось, однако в городе по-прежнему очень жарко. Москвичи охлаждаются у воды. Горожане заполонили зону отдыха у Путяевского пруда и другие столичные пляжи.
В жарку погоду многие предлагают отдыхающим на пляже покататься на “бананах”, “ватрушках”, посмотреть на озеро с высоты птичьего полета.
В центре столицы празднуют 10-летие ТиНАО. На фестивале в специальных шале проводят мастер-классы для детей, а на сцене выступают фольклорные ансамбли.
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