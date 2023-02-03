Московский завод сделает чипы для биометрических паспортов

С 2 февраля временно приостановили выдачу россиянам загранпаспортов нового образца. Об этом сообщили на портале госуслуг. Такая мера связана с высоким спросом на них.

Стало известно, что производство чипов увеличат на московском заводе. Руководитель СКБ "Робототехника" рассказал, где и как будут закупаться необходимые расходные материалы.

На данный момент вместо биометрических паспортов, с которыми возникли проблемы, россияне могут ускоренно оформить пятилетние документы. Об этом рассказали в МВД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.