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Новости

02 мая, 09:15

Экономика

Эксперты рассказали о популярных видах страхования в весенне-летний период в Москве

Эксперты рассказали о популярных видах страхования в весенне-летний период в Москве

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Страховые компании расширяют опции по оформлению полисов. Например, клиенты в некоторых случаях уже не покупают целые пакеты, а выбирают конкретные позиции.

С наступлением дачного сезона особой популярностью пользуется страхование от укуса клеща: полис стоит от 210 рублей. Также спрос вырастает на страховку для тех, кто занимается спортом: ее стоимость начинается от 2 000 рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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