Эксперты рассказали о популярных видах страхования в весенне-летний период в Москве

Страховые компании расширяют опции по оформлению полисов. Например, клиенты в некоторых случаях уже не покупают целые пакеты, а выбирают конкретные позиции.

С наступлением дачного сезона особой популярностью пользуется страхование от укуса клеща: полис стоит от 210 рублей. Также спрос вырастает на страховку для тех, кто занимается спортом: ее стоимость начинается от 2 000 рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

