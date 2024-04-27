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27 апреля, 23:45

Общество

"Безопасный город": россиянам пригрозили штрафами за шашлыки в ненадлежащих местах

"Безопасный город": россиянам пригрозили штрафами за шашлыки в ненадлежащих местах

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На майские праздники одной из традиций россиян является приготовление шашлыков на свежем воздухе – однако за нарушения порядка и безопасности во время отдыха можно получить штрафы.

Самым частым нарушением, которое встречается в практике, является неправильный выбор места для жарки мяса – готовить шашлык можно только в специально оборудованных местах, таких как лесные зоны, парки или дворы частных домов. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
обществовидеоАлександр Астахов
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