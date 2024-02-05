Россияне смогут в течение 14 дней расторгнуть договор с НПФ

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Центробанк усилил защиту клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ), введя период охлаждения при заключении договоров негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Теперь россияне вправе расторгнуть договор, оформленный с НПФ через агента, в течение 14 дней. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ уточнили, что раньше только некоторые НПФ добровольно применяли соответствующие практики. Помимо этого, увеличивается перечень сведений в ключевом информационном документе (КИД), который перед заключением договора НПО НПФ предоставляет клиентам.

Уточняется, что в первую очередь это связано с введением государственного страхования добровольных пенсионных накоплений. Теперь в КИД должен быть раздел, который посвящается системе гарантирования на случай аннулирования лицензии или банкротства НПФ. В Банке России подчеркнули, что должен быть прописан размер возмещения и порядок выплат.

Согласно закону, НПФ обязан обеспечить безубыточность инвестиций. В КИД будет отмечена обязанность фонда отражать результаты инвестирования клиентских средств на пенсионном счете НПО. Если НПФ понес убытки, он будет обязан восполнить пенсионный счет клиента на эту величину.

В ЦБ добавили, что НПФ не может уменьшить размер негосударственной пенсии, продолжительность ее выплаты в случае отрицательного результата при размещении пенсионных резервов. Стандарт начнет применяться через 90 дней после размещения на официальном сайте Центробанка.

Ранее сообщалось, что Центральный банк России планирует привлечь к участию в программе долгосрочных сбережений (ПДС) не менее 9 миллионов граждан РФ к 2030 году. Таким образом, регулятор надеется задействовать средства на сумму не менее 1,2 триллиона рублей.

До этого россиянам рассказали о преимуществах госпрограммы долгосрочных сбережений. Так, участники получат возможность в будущем выйти на пенсию раньше срока.

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