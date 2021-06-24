На Курьяновских очистных сооружениях готовятся к завершающему этапу реконструкции

На Курьяновских очистных сооружениях готовятся приступить к завершающему этапу реконструкции. Об этом рассказала член Общественной палаты Светлана Разворотнева.

Предыдущие шаги модернизации проходили с 2011 по 2016 год. В результате реконструировали первый и второй блоки станции аэрации. Также решили проблему неприятного запаха, которая много лет беспокоила жителей близлежащих районов.

Курьяновские очистные сооружения – одни из крупнейших в Европе. Там собираются стоки восьми округов Москвы и нескольких городов Подмосковья. По словам правозащитницы, последний этап реконструкции обеспечит надежность очистных сооружений не менее чем на 50 лет вперед. Эта работа значительно улучшит качество очистки сточных вод. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.