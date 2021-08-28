Москвичам рассказали, что посмотреть на акции "Ночь кино"

Москвичей ждет целая ночь кино! Приглашают более сотни площадок. В кинозалы превратят Даниловский рынок и смотровую площадку Северного речного вокзала.

А что нового приготовили организаторы традиционной акции в этом году, и какие показы нельзя пропустить, – в сюжете телеканала Москва 24.

Ранее сообщалось, что больше 120 культурных площадок Москвы приглашают зрителей на "Ночь кино" 28 августа. Показы организуют не только в кинотеатрах и культурных центрах, но также в музеях, библиотеках, парках и на смотровых площадках.

